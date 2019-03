Prof. Ryszard Legutko ostro o ruchu LGBT: Agresja i bolszewizm

"To zagrożenie jest wszechobecne. Zostało teraz mocno nazwane przez pana prezesa i stąd wybiło się na czołówki mediów"- wskazał europoseł. Jak dodał Ryszard Legutko, nigdy nie uważał, że są to tematy zastępcze, wręcz przeciwnie- to "sprawy bardzo ważne moralnie", co więcej- pociągające za sobą inżynierię społeczną, która "uderza mocno w utrwalone przez wieki zasady moralne".

"Żeby tę nową moralność wdrożyć, idą niesłychanie represyjne środki prawne i polityczne. Idzie potworna indoktrynacja – w szkołach, mediach, instytucjach. Kto się temu nie poddaje jest penalizowany, czasami bardzo dotkliwie. (…) zmienia się w ogóle język. (…) Wszystko po to, żeby wtłoczyć to ludziom do głowy"- wskazał profesor. Legutko zauważa, że ludzie nie mogą być bezpieczni nawet we własnych domach, gdyż jeśli tylko "wycieknie ich odstępstwo od ideologii, to natychmiast jest to karane".