Prof. Ryszard Legutko: Dla Timmermansa, Polska i Węgry to śmiertelni wrogowie

"Swoją działalność traktuje jako krucjatę, która szczęśliwie dla niego nakłada się także na karierę polityczną Mamy więc najgorsze połączenie. Z jednej strony fanatyzm a z drugiej mechanizm robienia kariery. Przecież on nie odpowiada na żadne zarzuty. Komisja Europejska ignoruje argumenty. Timmermans nie występuje jako prawnik. Niczego nie próbuje rozstrzygać. Jego celem jest ukaranie polskiego rządu. Temu się poświęcił. Jest to zgodne z tym co gra mu w duszy, a także z jego interesem polityka, który próbuje prowadzić politykę europejską" - stwierdza prof. Legutko.

"Jest to dowód na to, że politycy unijni robią to co chcą. W traktacie o Unii Europejskiej nie ma zapisu, który pozwalałby na takie postępowanie. Nie ma możliwości łączenia wypłacania środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. Widzimy też jak pojęcie praworządności jest interpretowane przez polityków unijnych. Jest to interpretowane kompletnie arbitralnie. Nominowanie sędziów do sądów przez ciała polityczne w niektórych krajach jest uznane za bezproblemowe. A jeżeli to robi rząd w innym kraju UE, staje się to łamaniem praworządności. Nie ma żadnego ostrego kryterium praworządności.