Prof. Ryszard Legutko: Czy tak wygląda demokracja w wykonaniu UE?! To źle rokuje...

"EKR podczas głosowań w Parlamencie Europejskim dotrzymuje danego słowa i realizuje ustalenia, jakie zapadły pomiędzy frakcjami w sprawie podziału stanowisk. Niestety, w przypadku innych frakcji dochodzi do łamania umów oraz obowiązujących w PE zwyczajów" – mówiła europoseł PiS, Beata Mazurek. Jak dodała, wynik głosowania w sprawie kandydatury Beaty Szydło dowodzi, że w PE jest silna opozycja wobec wartości. "Lewica mająca usta pełne frazesów o demokracji nie jest w stanie zaakceptować kogoś, kto nie wstydzi się swojego katolicyzmu i patriotyzmu. Takie przypadki miały już miejsce w przeszłości" – mówiła europoseł PiS, nawiązując do casusu Rocco Buttiglionego, który przed laty będąc kandydatem Włoch na stanowisko unijnego komisarza, przed głosowaniem przyznał się do konserwatywnych, chrześcijańskich wartości, jakie wyznawał, w efekcie czego nie został wybrany na to stanowisko. "PiS nie odstąpi od wartości" – dodała Beata Mazurek.