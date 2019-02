Prof. Ryszard Bugaj niemiłosiernie krytykuje partię Biedronia

Urszula 5.2.19 19:06

Panie Bugaj, rozwaliłeś pan najlepszą z partii jaka powstała po 1989 roku - Partię Pracy więc trochę pokory. Obwiniasz pan Biedronia za postępowanie Palikota. To tak jakbym ja obwiniała Kaczyńskiego za chamstwo Pawłowicz. Jakieś prostackie te pana wywody. Kiedyś hymn Polski wykonywano w sytuacjach autentycznie ważnych. Nie używano naszej flagi z byle powodu jak jest dzisiaj. I do hymnu i do flagi był większy szacunek. Dzisiaj go nie ma bo byle kiedy i przy każdej okazji sa wykorzystywane.

Jeszcze partia Biedronia nie zaczęła działać, nic nie wiemy o jej możliwościach, ale pan już jest na nie, już pan wszystko wie. Wróżka z pana, dalibóg. Wielce szanowany przeze mnie pan Aleksander Małachowski w grobie się przewraca.