Prof. Rybko: Spotkanie Trump-Duda to szansa blokady Nord Stream 2

"Jesteśmy w momencie ogłoszenia porozumienia niemiecko-rosyjskiego w sprawie Nord Stream 2, mimo groźby sankcji amerykańskich w stosunku do firm, które chciałyby ten projekt realizować. Także manifestacja tej relacji – przy mocnym sprzeciwie amerykańskim i przy mocnym sprzeciwie, powiedzmy szczerze, Polski – powoduje takie, a nie inne chęci porozumienia amerykańsko-polskiego w tym zakresie – podkreślił prof. Ryba." - mówi profesor Mieczysław Ryba.

Politolog w wywiadzie dla Radio Maryja jednoznacznie stwierdził, że wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie jest bardzo ważnym wydarzeniem. Polska i rząd szukają bowiem sojusznika w narastającym konflikcie z Unią Europejską.

"Po pierwsze, mamy do czynienia z potęgującym się sporem z Komisją Europejską. KE nie odpuściła w żadnej mierze rządowi PiS. Niedługo mija trzeci rok rządów prawicowych w Polsce, a są nieustanne ataki, chęć podważenia realnego wyniku wyborów z 2015 r. Po drugie, mamy spór sądowy, który się przeniósł na grunt europejskiego Trybunału, co bardziej skłania nasz rząd do szukania twardego sojusznika za Oceanem; w najbliższym otoczeniu ani partner rosyjski, ani ten niemiecko-unijny nie jest chętny, ażeby w jakiś sposób pomóc czy chociażby odpuścić, nie atakować. To wszystko czyni spotkanie prezydentów istotnym" - mówi prof. Ryba.

Ekspert przestrzegł jednak odbiorców i publicystów przed nadmiernym optymizmem. Przypomniał, że historia już niejednokrotnie pokazywała, iż polityka amerykańska wobec Polski może się zmieniać zależnie od sytuacji geopolitycznej.

"Musimy pamiętać, że polityka polska definiuje sobie inne cele niż polityka amerykańska. Ta sympatia Ameryki jedzie na pstrym koniu. Wiemy, jak w różnych sytuacjach, a szczególnie przy zmianie władzy, Amerykanie różnorako w stosunku do nas się odnosili – łącznie ze słynną ustawą dotyczącą wsparcia organizacji chcących restytucji mienia bezspadkowego; ustawa przeszłą przez Kongres, została podpisana przez prezydenta i to nie stanowi o relacjach, które budzą aż tak wielkie nadzieje" - podsumował.

