Prof. Romuald Szeremietiew: Sprawa najważniejsza - Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

ja 6.6.19 20:22

Najnowsze wieści z Gdańska

(z wystosowanym listem społecznym):



Módlmy się za prezydent Gdańska Dulkiewicz i za jej środowisko polityczne aby zrozumieli, że II wojnę światową wywołali Niemcy pod rządem Adolfa Hitlera , a nie Polska i Polacy. Tak sugeruje Gdańszczanom i Polakom środowisko gdańskie związane z panią prezydent i środowisko PO KO. To bardzo bolesne, że to środowisko chce obwiniać za wszelkie zło II wojny światowej Polskę i Polaków.

Zachęcamy do odmawiania różańca świętego (choćby dziesiątka) także jeśli to możliwe do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Pan Jezus polecił za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej.