Prof. Romuald Szeremietiew obnaża ,,wiarygodność'' sądów III RP!

Józef Szymański (1899-1942) rzeczywiście był tramwajarzem. Podobno pracował – nie jest to pewne - w zajezdni tramwajowej na Woli. Ale jest pewnym, że już w 1922 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski - przekształconej potem w Komunistyczną Partię Polski, która zapowiadała oddanie Niemcom Pomorza, Śląska i Wielkopolski, Sowietom polskich Kresów Wschodnich, a na pozostałości terytorium chciała utworzyć polską republikę sowiecką. W 1940 roku w okupowanej przez Niemców Polsce ten „tramwajarz” był jednym z założycieli konspiracyjnej grupy komunistycznej, a w 1942 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej i w jej Komitecie Centralnym zajmował się problemami technicznymi - w swoim mieszkaniu miał tajną drukarnię. Aresztowany we wrześniu 1942 roku został rozstrzelany przez Niemców.