Prof. Romuald Szeremietiew dla Frondy: Więcej wojsk NATO w Polsce- komu to przeszkadza?

Pan Soloch powiedział też, że „W negocjacjach dzieje się bardzo dużo. O czym zresztą donoszą chociażby "Times" czy "The Washington Post". Wobec trwających rozmów dyskrecja MON jest uzasadniona. Przy okazji powiem, że współpraca między MON a Prezydentem w tym obszarze jest bardzo dobra”. O czym to świadczy? Pytam choćby w tym kontekście że za poprzedniego ministra obrony narodowej często mówiono o kryzysie między Pałacem Prezydenckim a MON.

Biorąc pod uwagę to, co widzimy rzeczywiście współpraca prezydenta z obecnym kierownictwem resortu obrony układa się zdecydowanie lepiej niż z poprzednim, gdy na jego czele stał Antoni Macierewicz. Najwyraźniej minister Błaszczak nie jest tak kontrowersyjnym partnerem dla prezydenta jakim był jego poprzednik.

Po stronie amerykańskiej ciągle nie ma przekonania, do potrzeby utworzenia w Polsce stałej bazy. Ciągle natomiast słyszymy, że nastąpi zwiększeniu ilości amerykańskich żołnierzy na flance wschodniej NATO. Tymczasem stała baza, powstanie takiej infrastruktury, to coś zupełnie innego i szkoda, że ciągle nie ma w Waszyngtonie woli, aby taka baza w Polsce powstała. Natomiast czy w Polsce będzie aż dywizja? - to wątpliwe, zwłaszcza przy uwzględnieniu możliwości strony amerykańskiej przy niedostatku sił niezbędnych do zabezpieczenia interesów USA w skali globalnej.