Prof. Roman Bäcker dla Frondy: Szczyt V4 Polska powinna była przenieść

Prof. Roman Bäcker, politolog: Niewątpliwie mamy do czynienia z czymś, co można nazwać ogromną słabością polskiej dyplomacji. Tym samym politycy i to nie tylko izraelscy uważają, że mogą sobie pozwolić na mówienie bardzo nieprzyjemnych rzeczy nawet w czasie wizyty w Polsce. Jeżeli się przeanalizuje przebieg konferencji tak zwanej „Bliskowschodniej” w Warszawie, to widać wyraźnie, że Polska była traktowana jako „chłopiec do bicia” i to o wiele większy, niż Iran, w sprawie którego się spotkano. Nie dosyć, że mówiono bardzo nieprzyjemne rzeczy o Polakach w czasie II Wojny Światowej, to jeszcze opuszczono Warszawę przed czasem. Warto jeszcze dodać: wiceprezydent Stanów Zjednoczonych mówił w obecności polityków, którzy niezbyt lubią Lecha Wałęsę, o tym, jakim on był Wielkim Polakiem i człowiekiem znanym na cały świat. Tutaj nie ma mowy o przypadku. Po prostu, Ameryka i jej najsilniejszy sojusznik na Bliskim Wschodzie, a więc Izrael, uważają, że można sobie pozwolić na tego typu afronty wobec partii rządzącej Polską. No to sobie na to pozwalają.