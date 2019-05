prof. Roberto de Mattei: Neomodernizm na samych szczytach Kościoła

Dalej autor zwraca uwagę na to, że papież Franciszek 11. kwietnia w Domu św. Marty w Watykanie ukląkł przed przywódcami z Sudanu i pocałował ich stopy, błagając o pokój. "Gest ten powinien być oceniany nie tyle jako znak tego, co potwierdza: poddania Kościoła potęgom politycznym, ale jako znak tego, co neguje: jako odrzucenie królowania Pana Jezusa Chrystusa" - stwierdza radykalnie de Mattei. "Gest, jaki zrobił papież Franciszek w Domu św. Marty neguje także wspaniałą tajemnicę: Wcielenia, Męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości. Poprzez zakwestionowanie tej tajemnicy zostaje zakwestionowana zbawcza misja Kościoła – wezwanego do ewangelizacji i cywilizowania świata" - dodaje następnie, rozwijając swoją interpretację papieskiego gestu.