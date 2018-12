Prof. Robert Spaemann: Nie martwmy się o przyszłość Kościoła

Od lat 60-tych regularnie spada liczba uczestników mszy świętych. Rocznie 150 tysięcy Niemców opuszcza Kościół. Gdzie tkwią przyczyny tego kryzysu? Czy kryzys jest koniecznym następstwem reform II Soboru Watykańskiego?

Jasno widać, że wpływ Kościoła na życie publiczne w krajach zachodnich jest coraz mniejszy. Jednak zdaniem Hansa Künga dzisiejsze papiestwo nie różni się wcale od średniowiecznego. Również inni zachodni teologowie mówią wiele o władzy i potędze papieży. Ten sposób rozumienia panuje również w prasie i mediach. Dlaczego?

„Mówi jak ktoś, kto posiada władzę" - takie słowa wypowiadali ludzie o Je­zusie. „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi" - stwierdził sam Jezus. Natomiast Apostołowi Piotrowi dał On władzę wiązania i rozwiązy­wania. Istnieje władza dobra i władza zła. Zapytany o swe Królestwo przez Piłata, Jezus definiuje je jako Królestwo „świadka prawdy". Ten, kto nie wie­rzy w prawdę objawioną, dostrzega tylko abstrakcyjny fakt „władzy" najwyż­szego świadka zmartwychwstania w Kościele. Jest to władza czysto ducho­wa. Jednak papież, który nie posiadałby tej władzy, stałby się zbędny.

Niektórzy teologowie uważają, że Kościół w jeszcze większym stopniu musi dostosować się do współczesnych obyczajów i moralności. Widzą oni w tym jedyną szansę na przetrwanie. Dlatego opowiadają się za przewartościo­waniem katolickiej etyki seksualnej: za akceptacją środków antykoncepcyj­nych, stosunków homoseksualnych, zgodą na rozwody. Co sądzi pan o tym podejściu? Czy to prawdziwe lekarstwo?

Kościół musi zawsze dopasowywać sposób przepowiadania do adresatów. Nie może jednak dopasowywać jego treści. Św. Paweł pisał już w liście do Tymote­usza, że nadchodzi czas, w którym ludzie domagają się od biskupa, aby im mówił to, co pragną usłyszeć. To oznaczyłoby jednak zdradę. Co sądzilibyśmy o lekarzu, który nie mówiłby swoim pacjentom tego, co jest konieczne dla ich zdrowia, ale to, co byłoby modne i czego się chętnie słucha? Takiemu lekarzowi należałoby odebrać pra­wo wykonywania zawodu.

Pojawia się coraz więcej znaków świadczących o wspólnocie katolików i protestantów. W wielu krajach zachodnich katolicy odwiedzają nabożeń­stwa protestanckie, a protestanci uczestniczą w mszach. Czy można w tym widzieć zdrowy roz­wój ruchu ekumenicznego? Wielu teologów sądzi, że nadszedł czas oficjalnego wprowadzenia interkomunii. Czy to jest możliwe?

Wspólna komunia jest znakiem jedności w wierze i wypełnieniem tej jedno­ści. Nie jest instrumentem dla jej osiągnięcia. Interkomunia między katoli­kami i protestantami zahamowałaby ekumeniczny proces, ponieważ stwo­rzyłaby złudne wrażenie, jakoby ten proces został już zakończony. W świetlewiary katolickiej tylko wyświęcony w ramach sukcesji apostolskiej kapłan jest w stanie dokonać konsekracji chleba i wina. Protestanci posiadają inne zrozumienie mszy świętej. Jest to widoczne w praktycznym działaniu, kiedy protestanci po celebracji wyrzucają pozostałe hostie, podczas gdy katolicy je adorują i podczas procesji niosą ulicami w monstrancji.

Dlaczego żaden katolicki kardynał ani biskup w Niemczech nie potępił pu­blicznie zerwania wspólnot protestanckich z całą chrześcijańską tradycją moralną? Jak możliwy jest dialog z przedstawicielami kościołów prote­stanckich, które powołują kobiety na urzędy pastorów i biskupów? Akcep­tują one rozwody, środki antykoncepcyjne, zgadzają się na współżycie pastorów-homoseksualistów i pastorek-lesbijek, opowiadają się za przyzna­niem parom homoseksualnym statusu małżeństwa. Zamiast jasnego potę­pienia takich praktyk mamy wspólne nabożeństwa katolickich hierarchówz najbardziej radykalnymi zwolennikami nowej etyki: np. z niemiecką bi­skup Marią Jepsen czy szwedzkim arcybiskupem K.C. Hammarem.

Spotkania modlitewne i nabożeństwa katolików i protestantów, w odróżnieniu od wspólnej celebracji Eucharystii, nie mogą być zależne od zgodności we wszystkich kwestiach wiary i moralności. Jednak w sposób naturalny Ko­ściół katolicki musi być zaniepokojony, kiedy wspólnota protestancka opusz­cza wspólną dotychczas płaszczyznę nauki o moralności. Ekumeniczny ce lprzesuwa się tym samym na nieosiągalną odległość. Katolikom niekoniecz­nie musi przeszkadzać fakt, że protestanci akceptują kobiety w roli pastorów. Ewangeliccy pastorzy nie są wyświęconymi kapłanami. Pastorki nie mogłyby też przyjąć święceń, których nie przyjęła także Królowa Apostołów, święce­nia nie odpowiadają bowiem szczególnemu posłannictwu kobiety. Podobnie ludzie tej samej płci nie mogą udzielić sobie sakramentu małżeństwa.

Można dziś zauważyć nowe podejście teologów katolickich do historii. Nie­którzy niemieccy biskupi twierdzą, że Marcin Luter nie był wcale herety­kiem, tylko wielkim reformatorem Kościoła. Hans Kiing uważa na przykład, że Ko­ściół katolicki musi się wyraźnie przyznać do błędu. Co sądzi Pan o tym no­wym podejściu do Lutra?

Dzisiaj dostrzegamy wyraźniej niż w latach minionych katolickie korzenie Lu­tra. Lepiej rozumiemy jego pragnienie zreformowania Kościoła katolickiego. Bliżej znamy winę ówczesnych katolików za nieporozumienia, których ofiarą padł Luter. Niektórych rzeczy możemy się nauczyć od Lutra, szczególnie w odniesieniu do prawdy, że „wszystko jest łaską". Herezje są zawsze jedno­stronnym zaakcentowaniem pewnych prawd, z zaniedbaniem lub zaprzecze­niem innych. W tym sensie Luter był bez wątpienia heretykiem: odrzucał sze­reg prawd katolickiej wiary i opuścił Kościół, który zamierzał reformować.

Sam papież Jan Paweł II wezwał do nowej debaty na temat znaczenia pry­matu. Co to właściwie znaczy? Czy nie jest to autorelatywizacją prawdy ka­tolickiej? Niektórzy biskupi katoliccy, jak Walter Kasper, mówią o błędach w nauce I Soboru Watykańskiego odnośnie doktryny o nieomylności papie­skiej. Czy nie należałoby się więc zgodzić z Hansem Küngiem i stwierdzić, że dogmat o nieomylności papieskiej zdezaktualizował się?

Forma sprawowania prymatu papieża może się zmieniać. Jeżeli papież mógł­by spowodować powrót heretyków i schizmatyków jedynie poprzez przeprowadzkę do trzypokojowego mieszkania na przedmieściach Rzymu, z pewno­ścią by to uczynił. Papież nie może jednak, jak niektórzy proponują, zrezy­gnować z tych prerogatyw, jakich potrzebuje dla skutecznego wypełnienia boskiego zadania związanego z urzędem Piotrowym. Jeżeli Kościół zrezygno­wałby dzisiaj z dogmatu o nieomylności, który został zdefiniowany przez Vaticanum Primum i potwierdzony przez Vaticanum Secundum, to jednocześnie za­przeczyłby nieomylności wcześniejszych soborów, a zatem także soborów z Nicei czy Chalcedonu. W ten sposób zostałaby wstrząśnięta wiara katolic­ka jako taka. Papież, który by to uczynił, w tej samej chwili sam stałby się he­retykiem i eo ipso przestałby być papieżem.