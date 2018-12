Prof. Robert Spaemann: Franciszek i przemoc wobec miłosierdzia Boga

Spaemann zauważył, że miłosierdzie Boże stoi w centrum wiary chrześcijańskiej. Bóg zna człowieka lepiej, niż on siebie samego. „Życie chrześcijańskie nie jest jednak pedagogicznym wydarzeniem, w którym człowiek porusza się w kierunku małżeństwa jako ideału, tak jak zdaje się to prezentować w wielu miejscach Amoris laetitia. Cały obszar związku, a zwłaszcza seksualność, dotyczy godności człowieka, jego osobowości i wolności. Jest to związane z ciałem jako <<świątynią boga>> (1 Kor 6, 19). Każde naruszenie tego obszaru, tym bardziej gdy występuje często, jest stąd naruszeniem związku z Bogiem, do którego chrześcijanie, jak o tym wiedzą; jest grzechem przeciwko Jego świętości i domaga się zawsze oczyszczenia i nawrócenia” - wskazał.