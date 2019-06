Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski: Gdańsk. Mundury polskie, ale...

"Rzecz wymaga zbadania. Nie mam nigdzie ikonografii mundurów garnizonu Gdańska z XVIII w. z czasów przynalezności miasta do Rzeczypospolitej, a zatem sprzed 1793 r. Nie da się wykluczyć, że tak wyglądali, choć Wojska Koronne nosiły czerwone fraki mundurowe na wzór saski, a nie pruską odmianę granatu. Tu wyraźnie widoczny jest wzorzec pruski. Sprawdziłem regimenty garnizonowe armii pruskiej za Fryca II. Styl się zgadza. W odróżnieniu od regimentów liniowych wszystkie miały granatowe kamizelki mundurowe - tak jak fraki. (liniowe miały białe kamizelki) i białe pasy. Nie zgadzają się kamasze (pruskie garnizonowe powinny byc czarne, a nie białe), ale może po 1793 r. zmieniono niektóre szczególy. Wszak za Fryca nie istniał regiment garnizonowy zachodniopruski, ani gdański, więc go w swym materiale nie mam. Dla epoki po 1793 r. nie zgadza się kształt kapelusza, ale rekonstruktorzy często biorą to co wydaje im sie bardziej charakterystyczne dla ogólnego stylu odtwarzanej armii, a nie dla danego momentu, lub po prostu to co rzemieślnik jest w stanie uszyć, a kapelusz trójgraniasty z wojny siedmioletniej to standard w porównaniu z jego modyfikacją z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, gdy armia pruska wyglądała już nieco inaczej. Z drugiej strony mamy taki oto opis, który wyjaśniałby wszystko w sensie pozytywnym i zdejmował z organizatorów oskarzenie o celebrowanie tradycjij pruskich. Generalnie w myśl zasady, iż watpliwości tłumaczy się na korzyśc oskarżonego uważam, że póki co cały raban jest nieporozumieniem" - stwierdził uczony.