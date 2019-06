Prof. Płatek odpłynęła! Policja w Polsce zabija ludzi

To jest kraj Tomasz Komendy. To jest kraj Igora Stachowiaka. To jest kraj ludzi zabijanych przez policję i kraj ludzi przetrzymywanych niewinnie w więzieniach. Tamci się też przyznawali. Jeżeli jesteśmy torturowani, to się przyznajemy - stwierdziła prof. Monika Płatek wspominając zatrzymanie przez policję Jakuba A.

Do skandalicznych słów profesor prawa powiązanej ze skrajnie lewicowymi ruchami odniósł się poseł PiS, Janusz Szewczak.

Słowa pani prof. Moniki Płatek, że w Polsce ludzie są zabijani i torturowani przez Policję świadczy o życiu w zupełnie innej rzeczywistości, w jakimś wirtualnym świecie. To jest przykład totalnej opozycji, ale również tzw. elit, które w dużej mierze same wykreowały się na elity. Są głównie znane z tego, że są znane i nagłaśniane przez media społecznościowe. Ktoś kto nie zna Polski czytając wypowiedź profesor Płatek, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, czołowej uczelni w Polsce mógłby pomyśleć, że ma do czynienia z krajem ogarniętym wojną, gdzie są masowe aresztowania. Kiedyś ludzie mówili, że Bóg cię opuścił, skoro straciłeś rozum. To chyba gangrena serc i umysłów, która powoduje, że ktoś wykształcony może wypowiadać podobne brednie - skomentował.

To tylko ojkofobia, czyli nienawiść do własnego kraju i tradycji czy też zaklinanie rzeczywistości i liczenie na to, że ma się do czynienia z idiotami, którzy nie znają realiów - stwierdził polityk w rozmowie z wpolityce.pl