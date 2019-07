Prof. Płatek: Biedroń powinien wystartować do Sejmu i oddać mandat europosła lub...

Karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Monika Płatek kandydowała do Parlamentu Europejskiego z list Wiosny Roberta Biedronia. Założyciel ugrupowania zapewnił, że jeżeli zdobędzie mandat europosła, zrezygnuje z niego właśnie na rzecz Płatek. Co stało się później, wszyscy wiemy. Prawniczka skomentowała dziś tę sytuację.

Karnistka odnosi się do sprawy mandatu w PE w rozmowie z portalem naTemat.pl. Płatek zaznacza, że nie ma żalu do Biedronia, jednak mamy do czynienia z kwestią wiarygodności.

"W tym wszystkim nie chodzi tak naprawdę ani o mnie, ani nawet o Roberta Biedronia, lecz o szansę, jaką Wiosna stworzyła – nie powinno się jej zaprzepaścić. W Wiosnę zaangażowało się mnóstwo fantastycznych osób z niesamowitą energią. To ogromny potencjał. Nie należy dopuścić, by się zmarnował. Tylko w tym sensie postawa Roberta Biedronia w sprawie mandatu ma znaczenie. Jako lider młodej formacji musi być wiarygodny i pokazać, że wierzy w sukces swojego ugrupowania na scenie krajowej. Dlatego powinien dotrzymać słowa"-powiedziała działaczka Wiosny. Prawniczka domaga się od Biedronia jasnej deklaracji.

"Ze względu na to powinien wystartować do Sejmu i startując oddać mandat, by dać dowód na to, że wierzy w swoją formację. Może też powiedzieć, że zmienił zdanie i w ogóle nie będzie startował do Sejmu, byle jednak postawił sprawę jasno"-Wskazała rozmówczyni naTemat. Według portalu, lider Wiosny zapowiedział współpracownikom, że nie zamierza zrzec się mandatu, ponieważ prof. Monika Płatek miała dogadać się z Platformą Obywatelską.