Prof. Piotrowski: Obecna konstytucja wyklucza euro

Prof. Ryszard Piotrowski odniósł się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, by członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpisać do konstytucji.

- Gdyby zapis w projekcie zmiany konstytucji RP ograniczał się np. do jednego zdania, mianowicie, że "Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej", to w mojej ocenie nie zmieniałoby to konstytucji. Jeżeli prezydentowi chodzi o to, żeby nie ułatwiać wystąpienia Polski z UE, to droga do tego wiedzie nie przez zmianę konstytucji, tylko przez nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która w obecnym kształcie pozwala na wyjście z UE zwykłą ustawą. - tłumaczył prof. Piotrowski