Prof. Piotr Gliński: Nie uda się wszystkiego wyjaśnić dobrą koniunkturą!

„Takie, jakie mają od kilkudziesięciu lat Niemcy lub Izraelczycy. Pracując i budując przez dziesięciolecia różne instytucje, budując silną gospodarkę, siłę państwa. My tego przez dekady byliśmy pozbawieni. Później III RP przyjęła postawę dostosowywania się do możnych tego świata, a nie wybicia się na niezależność. Olbrzymich zaniedbań w polityce wizerunkowej nie da się nadrobić w kilka lat” - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński zapytany o to, jakich narzędzi potrzeba, aby uprawiać skuteczną politykę historyczną oraz o to, dlaczego Polsce to „nie bardzo wychodzi”.