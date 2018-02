Prof. Pawłowicz: Walka o Polskę - na śmierć i życie!

Poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Krystyna Pawłowicz ostro krytykuje m.in. stan polskiego sądownictwa. "Walka o Polskę jest na śmierć i życie" - podkreśla poseł.



W cytowanym fragmencie rozmowy z Michałem Karnowskim, która znajdzie się w nowym tygodniku "Sieci", prof. Pawłowicz o stanie polskiego sądownictwa mówi:



„Tam skandal goni skandal, a polityczne zaangażowanie sędziów nawet nie jest przez wielu z nich ukrywane”.

Jak podkreśla – konieczna jest duża wymiana kadrowa, bez której do żadnej poważnej zmiany nie dojdzie.

„Piszą do mnie sędziowie i relacjonują, jak niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wyśmiewają na spotkaniach władze państwowe, jak przekonują, że to jest tylko na chwilę, że ta ekipa zaraz zostanie przegoniona, że jesteśmy głupi itp.”

- zaznacza Pawłowicz w rozmowie z Michałem Karnowskim.

Przypomina próby zastraszania sędziów, którzy kandydują do nowej KRS i chcieliby wziąć udział w odbudowie autorytetu środowiska sądowniczego. Zaznacza, że potrzeba więcej kadencji, aby „zmiany weszły głęboko, by były nie do odwrócenia, by pogonić wszystkie grupy żerujące na Polakach, także w samorządach”.

Zaznacza jednocześnie, że zależne jest to od tego, czy będą uczciwie liczone głosy i dodaje:

„Ja w wynik poprzednich wyborów samorządowych nie wierzę. Były skręcone”.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl