Prof. Pawłowicz pyta o Mazgułę. Były żołnierz wpada w furię!!!

"(...) czy Pan wie,że krążą plotki,iż Mazguła i jego koledzy z wojska mają po przegraniu wyborów przez PO,na hasło opozycji o „sfałszowaniu wyborów przez PIS” wyprowadzić wojsko z koszar...?"- tymi słowami zwróciła się na Twitterze do ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka posłanka PiS, prof. Krystyna Pawłowicz.





Panie Ministrze ON @mblaszczak

czy Pan wie,że krążą plotki,iż Mazguła i jego koledzy z wojska mają po przegraniu wyborów przez PO,na hasło opozycji o „sfałszowaniu wyborów przez PIS” wyprowadzić wojsko z koszar...?

Ale chyba wszystko jest pod kontrolą.? — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 17 września 2018

"Pani Krystyno Pawłowicz, nie jestem zaskoczony, kiedy właśnie 17 września wybrała Pani datę ataku na mnie, bo bolszewicy mają już taką tradycję. Kiedy dorastałem, Pani jako absolwentka komunistycznej uczelni wypisywała już hymny pochwalne ku chwale Związku Radzieckiego"-napisał na Facebooku były wojskowy. Cóż, w czasach, kiedy prof. Pawłowicz kończyła studia, wszystkie uczelnie były "komunistyczne", więc już sam ten zarzut jest chybiony, zaś do rzekomego wychwalania ZSRR, parlamentarzystka odniosła się już przed dwoma laty.

"Pani Krystyno, wszyscy wiedzą, że to Pani ma w partii rasy panów szczególną rolę „puszczania bąków” w eter dla sprawdzenia, jak zareaguje opinia publiczna na tematy trudne lub jak zareaguje społeczeństwo na przygotowywane przez władzę rzeczy podłe. Wybrano Panią do tej roli pewnie dlatego, że poziom Pani inteligencji jest odwrotnie proporcjonalny do Pani apetytu"- napisał Adam Mazguła. Dość ciekawe, że człowiek, który zupełnie poważnie twierdził, że stan wojenny był wydarzeniem "kulturalnym", który bronił esbeckich emerytur i słynie z pełnych nienawiści ataków na obecny rząd, wyzywa od bolszewików.

yenn/Facebook, Fronda.pl