Prof. Pawłowicz odpowiada K. Morawieckiemu: 'Panie Marszałku,popieramy oceny premiera, nie Pana lęki'

Marszałek Senior, Kornel Morawiecki na antenie Radia ZET był pytany o ocenę polityki premiera Mateusza Morawieckiego. Założyciel Solidarności Walczącej przyznał, że poradził premierowi, a prywatnie- synowi, by przeprosił za wypowiedź podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Powiedziałem synowi, że powinien przeprosić za słowa z Monachium. On nawet teraz może to powiedzieć. Nie to, że jest dumny, ale boi się, że jego gest będzie odebrany jako ustępstwo Polski"- stwierdził Morawiecki-senior w wywiadzie dla Radia ZET. Marszałek ocenił również, że jego syn zbyt dobrze mówi po angielsku, stąd cały problem z wypowiedzią w Monachium.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystyna Pawłowicz ma inne zdanie w kwestii ewentualnych przeprosin premiera Morawieckiego i podzieliła się tą opinią na Twitterze.

"Panie Marszałku Seniorze, Kornelu Morawiecki, proszę nie naciskać już syna, obecnie premiera Polski, by przeprosił za swą broniącą prawdy historycznej wypowiedź z Monachium. Proszę nie być drugą panią Zofią Romaszewską. Popieramy oceny Premiera Mateusza Morawieckiego,a nie Pana lęki…"-napisała polityk.

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 7 marca 2018