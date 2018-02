Prof. Pawłowicz o polsko-izraelskich rozmowach: Czy jeśli przedstawimy dokumenty, Izrael nas o antysemityzm?

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystyna Pawłowicz skomentowała przygotowania do zbliżających się polsko-izraelskich rozmów. Jak rozmawiać o wspólnej historii obu narodów? Publikujemy całość wpisu:

"A czy polskie opracowania,filmy,dokumenty,które przedstawimy stronie izraelskiej w czasie rozmów powołanych zespołów,dowodzące udziału części Żydów w Holokauście,pokazujące też bierność bogatych Żydów,zwłaszcza w Ameryce,w sprawie ratowania ich braci mordowanych w Polsce - nie zostaną uznane za przejaw oburzającego polskiego antysemityzmu ?

Oczywiście,jeśli przedmiot rozmów tych zespołów nie będzie ograniczony tylko do wyjaśniania uzasadnienia uchwalonej ustawy o IPN.

Osobiście uważam,że przedmiot rozmów powinien być szeroki i dotyczyć powinien też innych spornych problemów dotyczących spraw II wojny,sprzecznych interpretacji zbrodni niemieckich czy skali niegodnych działań tak Polaków,jak i Żydów.Wykorzystajmy okazję do choćby wstępnego oczyszczenie dwustronnych relacji.

Rozmowy w Polsce,lub przy braku zgody na to ze strony Izraela,na neutralnym gruncie,by nie było wrażenia,że niezadowolony z polskiego prawa Izrael wzywa polskie władze do siebie „na dywanik”.

Polska może u siebie wyjaśnić Izraelowi niejasności,jakie zarzuca nam Izrael,ale nie u niezadowolonego Izraela tłumaczyć się ze swych suwerennych decyzji polskiego Sejmu."

Facebook/Krystyna Pawłowicz