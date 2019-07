Prof. Pawłowicz MIAŻDŻY Schetynę!!! 'Z wami to nawet kot Prezesa nie chce gadać!'

„O wszystkim”... Pan poseł chce,byśmy torowali lewakom drogę do Sejmu.... Tak,jak oni utorowali komunistom drogę do UE... Panie pośle...panie pośle..... Nawet Kot Prezesa nie chciałby z wami gadać/miałczeć... Nawet Kot..."- napisała posłanka na Twitterze.

"To jest oczywiście pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, a nie do mnie (...) Nie urządza się meczów zespołów ekstraklasy z okręgówką – to by się po prostu źle skończyło"-stwierdził dziś rano w rozmowie z Polsat News poseł Marcin Horała.