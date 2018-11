Prof. Pawłowicz komentuje proces Owsiaka. 'Sąd dwukrotnie zwracał mu uwagę'

Zakończyło się postęp sądowe w 2-gier spr cywil,którą wytoczyłam J.Owsiakowi.Wyrok - 29 XI,o g 15.00 Sąd dwukrotnie zwracał J.Owsiakowi uwagę,by nie krzyczał do Sądu i uspokoił się,proponując nawet przerwą dla niego. TVN24,gazWyb,onet były, tego nie pokażą

Poniżej chyba cały przebieg dzisiejszej rozprawy w kolejnej,drugiej sprawie cywil,którą wytoczyłam J.Owsiakowi. Pierwszą w I inst wygrałam. Ta druga będzie miała wyrok 29 XI. Ten link jest do str onetu,który wśród innych rejestrował dzisiejszą rozprawę. https://t.co/eevoEx2qn6

Proces rozpoczął się w czerwcu b.r., a dotyczy facebookowej strony „Ruch Wyp.. Krystyny Pawłowicz w Kosmos”, nadal dostępnej na portalu społecznościowym. Parlamentarzystka domaga się od Jerzego Owsiaka przeprosin oraz zadośćuczynienia w kwocie 50 tys. zł. W ocenie prof. Pawłowicz, to właśnie lider WOŚP stoi za utworzeniem chamskiej, wulgarnej strony facebookowej, miał bowiem ogłosić konkurs na rozwinięcie skrótu RWKPWK.

"Nie mam dowodów, że to Owsiak założył tę stronę, ale na pewno ją inspirował. Mam nadzieję, że w przyszłości się do tej strony dobierzemy"- mówiła polityk w odpowiedzi na pytania adwokata pozwanego. Krystyna Pawłowicz wskazała, że od wywiadu dla Frondy z 2014 r. jest obiektem nieustannych ataków, które nasilają się po Woodstocku (obecnie Pol'And'Rock). Posłanka stwierdziła, że czuje się permanentnie zagrożona, a hejt, którego doświadcza, doprowadził również do zniszczenia grobu jej rodziców.