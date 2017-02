Prof. Pawłowicz: Kolejna zdrada Polski!

reklama

Kolejna odsłona ZDRADY polskich interesów,zdrady Polski.

"Liderzy" polskiej opozycji będą "rozmawiać" ze swą niemiecką szefową,kanclerz A.Merkel,usiłującą osłabiać i podporządkować Polskę interesom Niemiec.

Aby nie wyciekło do opinii publicznej o czym - "porozmawiają o sprawach polskich" w niemieckiej ambasadzie.W końcu to podwładny chodzi do szefa,a nie szef do podwładnego.

Pani kanclerz wie,jak będąc gościem polskiego znienawidzonego przez Niemców rządu zrobić temu rządowi "na złość" i w oczach polskiej opinii upokorzyć go.

Nietakt ze strony Niemców,skandal zdrady swego państwa przez polską targowicę,kolejna odsłona.

Ciekawe,czy cały "rząd cieni",bo tam sami "liderzy",pójdzie do niemieckiej ambasady złożyć na Polskę donosy i poprosić o bezwzględność i sankcje dla swego państwa.

Pani kanclerz przyjmie to poselstwo i jego prośby ze zrozumieniem,i zapewne przychyli się,np poprzez swą UE, do woli "polskiego społeczeństwa".

POLACY, ZAPAMIĘTAJCIE TO.

Krystyna Pawłowicz @ Facebook

6.02.2017, 15:15