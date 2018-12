Prof. Pawłowicz chce ukarania posłów Nowoczesnej

Radny sejmiku śląskiego, Wojciech Kałuża niespodziewanie przeszedł z Nowoczesnej do PiS, umożliwiając w ten sposób sprawowanie władzy w tym sejmiku partii Jarosława Kaczyńskiego. Spotkało się to z ogromną falą hejtu ze strony nie tylko sympatyków, ale i- co gorsza- polityków i różnego rodzaju "autorytetów" Koalicji Obywatelskiej.