Prof. Pawłowicz chce przeprosin ministra Glińskiego. Jak było z 'zas.... Jandą'?

Pani Krystyna Janda o wierszu Marka Rymkiewicza "Do Jarosława Kaczyńskiego". Takie rzeczy tylko w #PopoludniezRadiemZET . pic.twitter.com/ViszGFC2VW

Fragmentem, który wzbudził tak wielkie poruszenie był epitet użyty przez posłankę wobec znanej aktorki, Krystyny Jandy. Można nie zgadzać się z poglądami poseł Pawłowicz, można nie popierać takiego sposobu wyrażania poglądów, tym niemniej... Warto mieć na uwadze, że akurat w tym przypadku Janda... sama określiła się w podobny sposób. We wrześniu ubiegłego roku aktorka czytała i komentowała na antenie Radia Zet wiersz Jarosława Marka Rymkiewicza "Do Jarosława Kaczyńskiego" (zapewne tuż po tym, jak opozycja totalna wywołała histerię wokół obecności wierszy tego poety na liście lektur obowiązkowych. Pytanie, czy politycy Platformy Obywatelskiej, na czele z posłanką Kingą Gajewską, która straszyła "indoktrynacją polityczną", mają świadomość, że twórczość Rymkiewicza jest o wiele bogatsza niż kilka wierszy, w których pisarz tak jednoznacznie wyraża swoje poglądy polityczne, a wybór omawianych utworów leży w gestii nauczyciela). Krystyna Janda, w przerwie między lekturą kolejnych linijek wiersza, stwierdziła: "Czuję się, jakby ktoś na mnie sr** cały czas". I najprawdopodobniej do tej właśnie wypowiedzi nawiązała w swoim wpisie prof. Pawłowicz. W każdym razie medialna machina ruszyła, a od polityków Zjednoczonej Prawicy część dziennikarzy programów publicystycznych domagała się przeprosin za słowa posłanki. Jednym z takich polityków był wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.