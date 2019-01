Prof. Paruch: To medialna ,,ustawka'' na zamówienie polityczne

30.1.19 9:12

" Tere fere dudki , gospodarz malutki " . Naród już wyrósł z przedszkola . Przeczytałam z całych tych wykrętów ostatnie zdanie . A więc dlaczego spotkał się w siedzibie partii co ?

Od kiedy to poseł może być biznesmenem ? To każdy poseł może założyć sobie biznes i jako siedzibę może sobie obrać główną siedzibę partii ? Dlaczego PO też tego nie robi ? Bierzcie przykład z szefa partii rządzącej . Od zaraz . Chociażby po to by pokazać światu , że w Polsce tak można .