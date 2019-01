Prof. Piotr Jaroszyński: Lewica chce zdestabilizować państwo!!!

"W demokracji narzędziem, które służy do walki politycznej, jest słowo. Szczególnie środowiska lewicowe lubią odwoływać się do różnych wyrażeń, tzw. „mówików”. Dlatego trzeba być skoncentrowanym i przytomnym, żeby widzieć, jaka faza tej walki na słowa następuje. Przypomnijmy, że kiedy lewica dochodziła do władzy, wówczas wszystkie swoje postanowienia, projekty, prawa traktowała w taki sposób, żeby uniknąć zarzutu, że są one niesłuszne, że mogą one grozić państwu polskiemu czy narodowi. Wtedy odpowiedź była jedna – „to jest demokracja, wygraliśmy, to robimy, co chcemy, bo stanowimy większość”. A nie miało znaczenia, jaki jest cel nadrzędny takich, a nie innych rządów lewicy" - komentował.