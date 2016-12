Prof. Nowak: Odnówmy wiarę w Opatrzność Bożą

reklama

fot. Fronda Gliwice reklama

"Nigdy wcześniej w historii III RP nie było takiego programu, który wspierałby rodziny, wspierałby samo powiększanie polskości przez zwiększanie liczny tych, którzy mogą kiedyś w przyszłości stać się dumnymi Polakami" - powiedział prof. Andrzej Nowak na antenie "Aktualności dnia" Radia Maryja.

Historyk mówił o tym, kogo dziś w życiu politycznym... warto słuchać. "Warto słuchać prezydenta Polski, którego wybraliśmy w demokratycznych wyborach. A czy warto zwracać uwagę na słowa ludzi, którzy chcą burzyć spokój i nie mają mandatu demokratycznego, politycznego, ani nie mają mandatu moralnego, by głosić jakieś specjalne orędzia? Czy to są ludzie jakiś szczególnych zasług? Czy to są ludzie, których ktoś wybrał do reprezentowania i pouczania Polaków?" - powiedział Nowak.

Następnie profesor złożył Polakom piękne życzenia... "Jeśli mógłbym sobie pozwolić na jakieś życzenia, to chyba takie, żebyśmy odnowili w sobie wiarę w Opatrzność. Opatrzność jest silniejsza od najpotężniejszych sił zła, czy wyobrażamy je sobie w postaci Władimira Putina czy w postaci tych, którzy tworzą te artykuły w New York Times lub w Washington Post, w tytułach francuskich czy niemieckich. Opatrzność, plany Boże są silniejsze i żaden, nawet najbardziej sprytny plan pokrzyżowania Bożych planów, się nie powiedzie. Powinniśmy czerpać z tej nadziei, nadziei na zawsze ostateczne zwycięstwo Bożych planów" - powiedział prof. Andrzej Nowak na antenie "Aktualności dnia" Radia Maryja.

ol/RadioMaryja.pl

31.12.2016, 18:45