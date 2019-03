prof. Norbert Maliszewski: PiS mobilizuje wyborców. Kultura, tradycja, rodzina

"Po to, żeby mobilizować swoich wyborców PiS odniosło się do wartości kulturowych, do obrony tradycji i rodziny. W Polsce zawsze mówiono o mitologicznym centrum. Mówiono, że centrum to młodzi wyborcy z dużych miast. To nieprawda. Centrum to wyborcy o umiarkowanych poglądach. Często są to też tradycjonaliści dla których ważne jest bezpieczeństwo i spokój. Ci wyborcy doceniają programy społeczne. Suma summarum ta strategia nie jest zła, w takim sensie, że mobilizuje własny elektorat. Może też przekonać osoby niezdecydowane. Jest w nim jednak pewna pułapka, która polega na tym, że debatę publiczną zdominują kwestie światopoglądowe. A to dla partii rządzącej byłoby już niekorzystne" - wskazał.