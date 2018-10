Prof. Miszczak: Odejście Merkel oznacza ostrzejszą politykę wobec Polski

"Kryzys wewnętrzny w Niemczech będzie trwał. Oznacza to osłabioną pozycję Niemiec w różnych gremiach międzynarodowych. Merkel podkreśliła, że do 2021 chce pozostać kanclerzem, co uważam, jest absolutnie niemożliwe" - mówi profesor Krzysztof Miszczak, komentując ogłoszenie odejścia z polityki Angeli Merkel.