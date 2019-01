Prof. Mirosław Piotrowski: W UE ideologia ponad wszystko

"Być może dowartościowując inne płcie wbrew intencji autorów, w cytowanym sprawozdaniu w punkcie C mówi się o „ukierunkowaniu na prawa, perspektywy i dobrostan kobiet i dziewcząt, osób LBGTIQ i osób o dowolnej tożsamości płciowej”. Sformułowanie „dobrostan” to według słownika języka polskiego PWN Doroszewskiego „dobre samopoczucie”. W dokumentach unijnych słowo to nie występuje w kontekście mężczyzn, ale bardzo często w kontekście zwierząt. Przypomnę, że w październiku 2018 roku Parlament nasz przyjął rezolucję „w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu chowu brojlerów na środowisko”. No cóż, to takie sformułowania proponuje lewica i liberałowie, a większość w Parlamencie popiera. Jednak czy szczerze? Sprawozdanie miało na celu m.in. dowartościowanie kobiet w Parlamencie Europejskim, zwiększenie ich reprezentatywności na wyższych stanowiskach. Jedna z kobiet tuż przed głosowaniem nad wspomnianymi dokumentami wstała i skonstatowała, że odbyliśmy debatę z okazji 20. rocznicy euro, przemawiało sześciu ludzi, którzy rozmawiali na temat tego sukcesu. Wszyscy to mężczyźni (stwierdziła z żalem). No cóż, ideologia sobie, a praktyka sobie" - podsumował profesor.