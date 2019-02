Prof. Mieczysław Ryba: Zwykli Izraelczycy myślą to samo co powiedział Katz

"W Izraelu jest kampania wyborcza. Jeśli jest kampania wyborcza i są tak mocne wypowiedzi, to znaczy, że są słuchacze, którzy uważają tak samo, jak politycy tak się wypowiadający. Co to nam daje? Daje nam to wiedzę, jaki jest stan rzeczy. Co to nam jeszcze daje? Daje nam w takiej sytuacji wolną rękę, jeśli mówimy o mieszaniu się w nie swoje konflikty na Bliskim Wschodzie" - mówł prof. Mieczysław Ryba, odnosząc się do konfliktu dyplomatycznego na linii Polska - Izrael po wypowiedziach p.o. ministra obrony Israela Katza.

"Tam jest kampania wyborcza. Jeśli jest kampania wyborcza i są tak mocne wypowiedzi, to znaczy, że są słuchacze, którzy uważają tak samo, jak politycy tak się wypowiadający. Co to nam daje? Daje nam to wiedzę, jaki jest stan rzeczy. Co to nam jeszcze daje? Daje nam w takiej sytuacji wolną rękę, jeśli mówimy o mieszaniu się w nie swoje konflikty na Bliskim Wschodzie. Do tego nas zachęcali Amerykanie, mając sojuszników w Izraelu, ażeby i Polska wmieszała się np. w spór z Iranem, żeby wmieszała się w różną gmatwaninę konfliktów. Tylko po co to Polsce? Polska nie ma tam swoich istotnych interesów, w związku z tym jeśli coś czyni, to dlatego, że proszą lub nakłaniają nas Amerykanie. Ale w tej sytuacji, kiedy Izrael zajął tak antypolskie stanowisko, my oczywiście jesteśmy z tego zwolnieni" - podsumował.