Prof. Mieczysław Ryba: Wojna z Kościołem źle się skończy dla Platformy Obywatelskiej

Brokrak 13.1.19 20:11

W 1989 roku upadł w Polsce komunizm - co ogłosiła w TV znana aktorka.Komuniści się z tym pogodzili, oddali władzę bez wojny, zaczeli funkcjonować zgodnie z prawami rynku. Jedynie kościół się nie pogodził. Walczy zażarcie o utrzymanie się przy publicznym korycie i grozi wojną w przypadku prób oderwania go od niego.Polski episkopacie!!! obowiązuje już wolny rynek!!! Trzeba zacząć zyć ze swoich klientów - czyli wiernych i im zakazywać - im nakazywać - we własnym zakresie - to nie jest sprawa apartu państwa. Przecież twierdzicie, że dyskusja nad rozdzialem jest nieporozumieniem, bo sprawa jest już uregulowana. - No to się stosujcie do reguł.