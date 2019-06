Prof. Mieczysław Ryba: USA starają się reprezentować interesy Izraela

"Oczywiście, spór toczy się pozornie tylko o te kwestię zbrojeń nuklearnych – wiadomym jest, że jedynym krajem, który posiada broń nuklearną w regionie, jest Izrael, chociaż jest to tajemnica poliszynela – gdyby Iran zdobył taką broń, to byłby zupełnie nie do ruszenia i to nie tylko zmieniałoby konfigurację i rozumiane strategicznie bezpieczeństwo Izraela" - powiedział prof. Ryba.

"Stany Zjednoczone starają się reprezentować interesy Izraela. To zarządzanie chaosem w regionie trwa już od jakiegoś czasu. Wiemy też, że różne interwencje, które się już zdarzały w tym regionie: w Syrii czy Iraku, nie tyle doprowadziły do ułożenia tam systemu rządów, ale raczej do pewnego chaosu i walk wewnętrznych, zamachów terrorystycznych itd. Natomiast pytanie jest takie, czy te słowa – bo mówi się, że administracja Donalda Trumpa miała wręcz grozić interwencją w Iranie – okażą się prawdą i rzeczywiście dojdzie do takiej gorącej wojny. Tego nie byłbym taki pewien. Kilkanaście miesięcy temu Donald Trump mówił, że Korea Północna „spłonie wielkim ogniem” i „zostanie starta z powierzchni ziemi”, a później doszło do pewnych porozumień. Być może to jest pewna gra psychologiczna administracji waszyngtońskiej, która miałaby doprowadzić do tego, żeby Iran został sprowadzony do parteru i usiadł do rozmów na warunkach amerykańskich" - wskazał.