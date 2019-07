Prof. Mieczysław Ryba: Prognozy dla ,,totalnej opozycji''

Wciąż trwają rozmowy po stronie opozycji, w jakim kształcie wystartuje w wyborach do parlamentu. Czy będzie to koalicja PO, PSL, SLD i Wiosny, czy któraś z tych formacji nie będzie chciała przystąpić - scenariuszy łączenia list jest wiele.

– To ogromny chaos, który dezorientuje elektorat. Został tu popełniony jeden znaczący błąd taktyczny. Żeby cała operacja była sensowna i logiczna, opozycja powinna iść do eurowyborów osobno. Sprawdziliby, jakie jest to poparcie i ewentualnie ile go brakuje. Oni zrobili dokładnie odwrotnie. Teraz, zamiast się łączyć, dzielą się. Wydaje się, że tym podziałom nie ma końca –wskazał prof. Mieczysław Ryba.