Prof. Mieczysław Ryba: Polska pod naporem rewolucji seksualnej. Gigantyczne starcie

"Polska dziś prowadzi gigantyczne starcie w postaci naporu rewolucji seksualnej. Na szczęście większość Polaków nie popiera tych haseł. W tym względzie to, co robi w Warszawie Rafał Trzaskowski, co robi samorząd w Łodzi i innych miastach, gdzie rządzi PO, będzie wizerunkowym obciążeniem, że kiedy dojdą do władzy centralnej, to będą robić to samo"-przestrzegał profesor.

"Jeśli miałaby być wspólnym programem rewolucja seksualna, to dla elektoratu wiejskiego jest to nie do przyjęcia, ale też częściowo dla elektoratu PO. Wobec tego, co miałoby być? Jakie jest hasło? Jedyne hasło to bycie antyPiS-em, bycie totalną opozycją. Ale jest to hasło negatywne, to nie jest hasło pozytywne. Szczególnie wyraźnie to widać, kiedy na ostatniej konwencji PiS zaproponował nową piątkę reform i to tak daleko idących w sensie pomocy społecznej i rodzinnej, że jest to wręcz przytłaczające dla koalicjantów opozycyjnych. Skoro PO mówiła, że będzie dawać w przyszłości 500 zł od pierwszego dziecka, to PiS już chce to realizować. Dodajmy do tego obniżone podatki dla ludzi do 26 roku życia, dodajmy „13” emerytalną itd. To jest tak duży ładunek pomocy, że odpowiedź opozycji może być tylko jedna – może być tylko poprzez negację, czyli stwierdzenie, że nas na to nie stać. Ale i tu nie ma konsekwencji, ponieważ część polityków PO mówi, że to jest kradzież ich programu, bo oni chcieli to wprowadzić, inni mówią, że to jest populizm. Sprzeczność sama w sobie"-ocenił wykładowca akademicki.