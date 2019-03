Prof. Mieczysław Ryba: LGBT chce deprawacji dzieci, by hodować sobie rewolucjonistów

,,Skoro jest tak potężny nacisk lobby lewicowego, szczególnie unioeuropejskiego, skoro za tym idą pieniądze na różną propagandę, to wpisać się w ten kontekst i przegonić Biedronia w byciu zwolennikiem LGBT – to jest cel Koalicji Europejskiej, który pragmatycznie ma dać władzę. To dokładna ilustracja, o co toczy się wojna. Wojna nie toczy się między PiS a PO. W istocie wojna toczy się o ideowe oblicze Polski '' - powiedział na antenie ,,Radia Maryja'' i Telewizji Trwam prof. Mieczysław Ryba.

,,Po co to wszystko? Po co zajmowanie się dziećmi? Dlaczego te małe dzieci chcą seksualizować, deprawować? Pierwotni marksiści mówili, że jeśli zdeprawuje się takiego młodego człowieka na początku, to on będzie rewolucjonistą w dorosłym życiu. Już sobie z tą swoją seksualnością nie poradzi, a przecież chodzi o rewolucję seksualną. Na to idą pieniądze, na to idą środki organizacyjne i ten pochód się dokonuje'' - wskazywał prof. Ryba.