Prof. Mieczysław Ryba: Komisja Europejska działa jak George Soros

,,Wydaje się, że w najnowszej historii trudno znaleźć Komisję Europejską bardziej konfliktogenną, która doprowadziłaby np. do wyjścia jakiegoś kraju z Unii, a przecież tak się stało z Wielką Brytanią'' - ocenia prof. Mieczysław Ryba. Uczony był gościem ,,Aktualności dnia'' na antenie Radia Maryja. W jego ocenie obecna Komisja Europejska powinna po prostu podać się do dymisji.

Prof. Ryba komentował głośne słowa Wiktora Orbana o Komisji Europejskiej. Węgierski premier powiedział: ,,Potrzebujemy po wyborach Komisji, która nie karze państw chroniących granic Europy, to znaczy Węgier. Nie powinna karać nikogo. Jeśli już chce, to niech karze tych, którzy wpuścili do Europy miliony migrantów z naruszeniem obowiązujących przepisów unijnych. Potrzebujemy nowej Komisji, nowego myślenia i nowego podejścia".

,,Jego zachowanie w stosunku do fal imigrantów islamskich było zgodne z prawem europejskim i wszelkimi normami, które to regulują. Wpuszczanie ich wedle reguły, którą ustanowiła Angela Merkel, było łamaniem prawa europejskiego. Przy czym – o zgrozo – Komisja Europejska zamiast stawiać pod pręgierz Angelę Merkel, stawiała tych, którzy stawali na gruncie europejskiego prawa'' - ocenił rozmówca ,,Radia Maryja''.

Jak wskazywał, uzależnienie biurokracji Unii Europejskiej od takich krajów jak Niemcy czy Francja jest bardzo duże, co rodzi olbrzymie problemy.

Ryba ocenił, że Komisja działa podobnie, jak George Soros. ,,Komisja Europejska działa na takiej zasadzie, jak George Soros – stworzenie multikulturowej Europy na siłę poprzez zawalenie jej ogromnymi masami migrantów, zwłaszcza z dalekich kulturowo krajów'' - wskazał.

mod/radiomaryja.pl