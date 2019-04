Prof. Mieczysław Ryba: Broniarz był uwikłany politycznie. Jest niewiarygodny

Maria Błaszczyk 7.4.19 18:28

Szczucia na pana przewodniczącego Broniarza ciąg dalszy...

Po zamordowaniu pana prezydenta Adamowicza niczego sie nie nauczyliście, co?

Człowiek ten mi ani brat ani swat, ale chociażby był moim szwagrem, to to jest bez znaczenia.

Nauczyciele nie powinni zarabiać 45% średniej pensji. To jest głęboko niesprawiedliwe, a do tego głupi i krótkowzroczne.

I tyle.