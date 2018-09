Prof. Michał Kleiber: Czy napływ islamskich uchodźców pogrzebie ideę Schengen?

Strefa Schengen to jeden z najważniejszych elementów europejskiej wspólnoty. Trudno sobie dziś nawet wyobrazić, by nie można było z pełną swobodą przemieszczać się po całym niemal kontynencie. Wizy, uciążliwe kontrole graniczne - to rzeczy, które zdają się należeć w Europie do zamierzchłej przeszłości. A jednak przeszłość ta może rychło zamienić się w przyszłość, ostrzega prof. Michał Kleiber, redaktor naczelny ,,Wszystko co najważniejsze''. Przyczyną jest masowa islamska migracja do Europy.