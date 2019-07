Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Pedagogika wstydu to świetna pała na odradzającą się polską dumę

Prof. Marek Jan Chodakiewicz, historyk: Na kilku poziomach. Na naukowym – trzeba sprawę nadal badać. Na popularnym – trzeba propagować interpretację zgodną z faktami a nie uprzedzeniami. A przede wszystkim trzeba dojść do ładu z prawdą, że w Polsce rzeczywiście istniał antysemityzm, ale, że jednocześnie między antysemityzmem a mordem nie ma prostej linii. Aby doszło do przemocy wchodzą w grę rozmaite inne czynniki: polityczne, kulturowe, gospodarcze, społeczne. I potrzeba iskry aby to wszystko podpalić. Interpretacja szatańska jest taka, że sam fakt istnienia antysemityzmu prowadzi do eksterminacji Żydów, do Holocaustu. A anielska interpretacja jest taka, że w Polsce antyżydowskości nie było, Polacy byli święci, a za wszystko odpowiadali komuniści. Obie tezy to nonsens.