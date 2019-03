Prof. Legutko ,,zaorał'' Tuska!

w Strasburgu, podczas obrad Parlamentu Europejskiego, odbyła się dziś debata poświęcona ostatniemu szczytowi Rady Europejskiego, na którym mówiono o Brexicie. W trakcie debaty, doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem a prof. Ryszardem Legutko, który zaorał „Króla Europy”, mówiąc: „Złą wiadomością jest również ten ton samozadowolenia, który tu wybrzmiewa. To nie czas na samozadowolenie, ale na samoocenę. Panowie Przewodniczący, bądźmy szczerzy: od początku integracji europejskiej UE nigdy nie była tak zdominowana przez kryzysy jak obecnie”.

Wprawiony przez prof. Legutkę w zły humor Tusk na te słowa odpowiedział już poza salą PE, zwracając się do dziennikarzy tymi słowy: "To, co mnie zaskoczyło w bardzo przykry sposób, to stanowisko jednego z polskich eurodeputowanych z PiS, takie bardzo probrexitowe. Uważam, że w interesie całej Unii Europejskiej, a być może i Polski w szczególności, byłoby wzmacnianie tych wszystkich, także Brytyjczyków, którzy chcą jak najbliższych relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a może nawet pozostania Wielkiej Brytanii w UE. Jestem tym zaniepokojony i rozczarowany, bo widzę po raz kolejny, że jest duża grupa polskich polityków, którzy dołączyli do tych de facto antyeuropejskich polityków w różnych miejscach Europy". Szef Rady Europejskiej dodał jeszcze: "To jest bardzo groźne i dla Unii jako całości, i dla Polski w Unii Europejskiej". Dopytywany zaś przez dziennikarzy, czy chodzi mu o Legutkę, Tusk odpowiedział następująco: "Oczywiście, że chodzi o wypowiedź profesora Legutki, ale mówię o tej części, która była takim jednoznacznym wsparciem myślenia i działania tych wszystkich, którzy opowiadają się za brexitem".