Prof. Legutko o Timmermansie: Jeden człowiek stawia się w roli oskarżyciela, sędziego, egzekutora

Europoseł PiS, profesor Ryszard Legutko na antenie TVP Info skomentował polemikę pomiędzy szefem polskiego MSZ Witoldem Waszczykowskim a wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem.

"Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie zna podstawowych faktów dotyczących sporu o Trybunał Konstytucyjny. Niebywałe, że jeden człowiek stawia się w roli oskarżyciela, sędziego i egzekutora" - ocenił polski eurodeputowany. Jak dodał prof. Legutko, jego zdaniem "komisarz Timmermans bardzo to osobiście przyjmuje, on się zaangażował w to osobiście i tu już wszystko mu się wymyka z rąk, bardzo jest poddenerwowany. Zareagował tak, jak zareagował, bo ten panel dotyczył zupełnie czego innego a nie spraw Trybunału Konstytucyjnego. On po prostu nie może wytrzymać. Jeden człowiek stawia się w roli oskarżyciela, sędziego, egzekutora(...)On uważa, że wie, co się dzieje w Polsce, jak to wygląda od strony prawnej".

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości dodał, że kilkakrotnie wdał się w spór w Parlamencie Europejskim z unijnym komisarzem. Profesor Ryszard Legutko podkreślił, że z jego dyskusji z Timmermansem wynika, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej nie ma pojęcia o podstawowych faktach dotyczących sporu o Trybunał Konstytucyjny w Polsce.

JJ/TVP Info, Fronda.pl

18.02.2017, 14:10