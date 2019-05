Prof. Legutko o ataku na Polskę w niemieckiej ARD: Bezczelny materiał

"To jest oczywiście dość bezczelny materiał. Co to w ogóle za pomysł, by niemieckie media ustalały priorytety takiego czy innego kanału w jakimkolwiek kraju! To niezwykła arogancja"-skomentował w rozmowie z TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Ryszard Legutko.