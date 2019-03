Prof. Legutko: Nie ,,renesans'', a ,,zmierzch'' Europy

Prof. Legutko do Tuska o Brexicie: Nie oszukujcie się - duża część odpowiedzialności spoczywa na Was

„Ale zostawmy Wielką Brytanię Brytyjczykom. Moje obawy dotyczą raczej Unii Europejskiej. Złą wiadomością jest kontynuowanie przez UE polityki zastraszania, która składa się z dwóch elementów: ukarania Wielkiej Brytanii poprzez brak porozumienia tak, by w przyszłości nikt nie odważył się pójść w jej ślady i upokorzenie Wielkiej Brytanii nakłaniając ją do anulowania Brexitu poprzez na przykład kolejne referendum pod pretekstem bardzo niewielkiej większości głosów, które zdecydowały o Brexicie. Gdyby było odwrotnie, gdyby to zwolennicy referendum zwyciężyli taką samą większością, wynik byłby w tej izbie uznany za nieodwracalny i obowiązujący na wieki wieków” - mówił przewodniczący EKR.