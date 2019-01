Prof. Legutko: NIE dla powstania większej grupy muzułmańskiej w Polsce!!!

Profesor Ryszard Legutko odniósł się do ataku nożownika w Manchesterze. Ataki islamistów- wskazał europoseł- to "poniekąd europejska codzienność".

"Podstawowa konkluzja jest prosta. Nie można dopuścić do powstania większej grupy muzułmańskiej w Polsce. Jeżeli będzie inaczej, powtórzy się to, co dzieje się na Zachodzie"- podkreślił polityk w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl.

"Czasami są to tylko wrogie okrzyki, ale to dobrze oddaje atmosferę i rzeczywistość na ulicach w państwach zachodniej Europy. Uzbrojone patrole z ostrą amunicją, wzmożone środki bezpieczeństwa w urzędach, instytucjach, w firmach prywatnych, w sklepach i hotelach. To znak czasów"- ocenił prof. Ryszard Legutko. Jak dodał, trudno przewidzieć, by w najbliższej przyszłości cokolwiek miało się zmienić.