Prof. Krystyna Pawłowicz: Widocznie Jagger nie zna angielskiego tak dobrze, jak Wałęsa

Ilu użytkowników Twittera, tyle interpretacji wczorajszej wypowiedzi lidera The Rolling Stones na temat sądów w Polsce. Słowa Micka Jaggera, będące odpowiedzią na list byłego prezydenta Lecha Wałęsy, skomentowała także prof. Krystyna Pawłowicz. I to aż trzykrotnie, w odpowiedzi na tweety obserwowanych przez nią profili.

Po polsku wokalista Rolling Stones powiedział na scenie: "Polska- co za wspaniały kraj! Jestem za stary, by być sędzią, ale wystarczająco młody, by śpiewać". Następnie, już w swoim języku ojczystym, zwrócił się do fanów, wspominając legendarny koncert Stonesów w Warszawie w 1967 r. "Byliśmy tu w 1967. Pomyślcie ile osiągnęliście od tego czasu. Niech Bóg będzie z wami".

Część polityków, dziennikarzy czy też użytkowników Twittera ucieszyła się, że "świat" wie, co dzieje się w Polsce, część żartowała, że muzyk "podsunął" prof. Gersdorf pomysł na spędzanie czasu na emeryturze. Jeszcze inni (jak np. muzyk i satyryk, Andrzej Rosiewicz w rozmowie z telewizją wPolsce.pl) stwierdzili, że Jagger zachował się "dyplomatycznie", wreszcie: że "zadrwił" z byłego prezydenta RP lub "zlekceważył" temat.

Posłanka PiS, prof. Krystyna Pawłowicz, ma inną, raczej żartobliwą, teorię:

Nie zrozumieli się ,L.Wałęsa napisał po angielsku o sędziowaniu dla sędzi Gersdorf,a Jagger zrozumiał,że LW jemu oferuje tę robotę....I odmówił...Woli śpiewać.

No,Jagger nie zna tak dobrze angielskiego jak L.W...

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 8 lipca 2018

Ale L.W w swym liście po ang nie dawał Jaggerowi pracy sędziego w PL..

To why Jagger daje taką odp.jakby mu tę robotę LW

oferował..

Najwyraźniej M.Jagger nie zna jęz ang,bo LW

przecież jasno napisał,że chodzi o sędzię Gersdorf,a nie o sędziego Jaggera...

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 8 lipca 2018

Niepotrzebnie mu LW robotę sędziego w Polsce oferował...Jagger odmówił i teraz głupio ...

Co zachodnie napiszą..? Znowu będzie za Polskę wstyd...

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 8 lipca 2018

yenn/Twitter, Fronda.pl