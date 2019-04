Prof. Krystyna Pawłowicz: Tylko wygrana PiS uratuje Polskę przed agresją zbrodniczego lewactwa!!!

Agnieszka 4.4.19 12:59

Politycy PiS zachowują się jak popychadła Żydów i wyłącznie na ich opinii i poparciu im zależy - nawet za cenę zdrady i unicestwienia Polski, polskiego państwa i narodu.

Pytanie nie jest więc czy PiS chce uratować Polskę przed zalewem lewactwa, bo najmniejszego znaczenia to nie po popisach wokół IPN, ekshumacji w Jedwabnem czy 447. Jedyne istotne pytanie dla prawicowego wyborcy jest to "Czy ukryci właściciele PiS-u czyli Żydzi chcą uratować Polskę przed zalewem lewactwa i to jeszcze, zamiast niszczyć to stojąc ramię w ramię z Kościołem katolickim, do którego większość polskich prawicowców należy?" A jeśli nie wesprą lewactwa, to za jaką cenę i jak długo?

Jakoś mi czarno to wygląda skoro nawet Krzyż przed Pałacem Prezydenckim im przeszkadzał i go ostatecznie wywalili jak zbędny balast, choć po akcji Komorowskiego przynoszony był do 2018 tylko na godzinkę wieczornej modlitwy. Używali Krzyża, Kościoła, prawicowych i narodowych poglądów jak chcieli przejąć i uzależnić od siebie znaczną grupę Polaków o takich stałych poglądach, dla których te wartości były ważne. A żeby to zrobić, to im właśnie prześladowania i ataki lewactwa były potrzebne. Gdy się udało i władze dostali to już niemal w żywe oczy z tego elektoratu kpili "Bo co nam zrobicie, że mamy to w d..., co wyście sobie nawyobrażali, gdyśmy prawicowców i katolików udawali, jak i tak nie macie na kogo zagłosować".

Trzeba więc się zastanowić nie jakie intencje ma pani Pawłowicz, ale czego chcą Żydzi rządzący PiSem, gdy im pozwolimy wygrać i czy wręcz nie zorganizują ataków lewactwa, żeby nas trzymać w szachu i używać do swoich podłych interesów.