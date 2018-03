Prof. Krystyna Pawłowicz: To KONIEC ustawy w tej kadencji. PRL zostaje. Ich śmiech

„Weto i zwrot do Sejmu, to KONIEC ustawy degradacyjnej w tej kadencji. Nie mamy 3/5” - pisze na twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystyna Pawłowicz.

Stwierdza dalej, że prezydent mógł przecież, biorąc pod uwagę jego wątpliwości konstytucyjne, przesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, do czeto ten jest przecież powołany.

Na koniec zaś dodaje:

„PRL zostaje. Ich śmiech”.

Przypomnijmy – prezydent Andrzej Duda poinformował dziś, że zawetuje ustawę degradacyjną. Nie zgadzał się on przede wszystkim z tym, że ustawa nie daje możliwości odwołania się od wspomnianych decyzji, co według prezydenta prędzej czy później sprawiłoby, że ustawa trafiłaby albo do TK albo do europejskich trybunałów.